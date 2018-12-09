ЦСКА поместил Робинсона в список травмированных, он пропустил хит от Деарне

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон из-за травмы пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 9 декабря. Канадский защитник помещён «армейским» клубом в список травмированных по 17 декабря, информирует пресс-служба КХЛ в пресс-релизе.

Защитник «армейцев» получил травму на последней минуте матча с «Авангардом» в результате грубого силового приёма нападающего «ястребов» Давида Деарне. Канадский форвард был дисквалифицирован лигой на три матча.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В этом сезоне 32-летний Робинсон забросил 3 шайбы и сделал 7 результативных передач в 32 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».