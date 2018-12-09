Торторелла: заменил Бобровского, чтобы он не пропускал из-за защиты «Коламбуса»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).

«Сегодня вечером не собираюсь анализировать наши проблемы. Что касается замены Бобровского, я не хотел, чтобы он пропускал ещё из-за того, как перед ним играли защитники», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 10 бросков из 13 и был заменён после первого периода. У российского вратаря календарная неделя сложилась крайне неудачно. В трёх матчах он одержал одну победу и пропустил 14 шайб. Джон Торторелла дважды принимал решение о замене Бобровского в ходе матча. 5 декабря в игре с «Калгари Флэймз» Бобровский пропустил восемь шайб и уступил место в воротах Йоонасу Корписало в ходе третьего периода.