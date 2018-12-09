Зыков: моя виза была действительна только для американских клубов

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Валентин Зыков объяснил, почему был отложен его дебют за «нефтяников».

«Мне нужно было получить новую визу. Как я выяснил несколько дней назад, моя предыдущая была действительна только для американских клубов, и, поскольку я перешёл в клуб из Канады, мне пришлось получить новую визу.

Я очень рад быть в составе, и я просто хочу играть и выкладываться. Сейчас я просто хочу выходить на лед и играть усердно. Я хочу быть продуктивным и эффективным игроком на льду», — цитирует Зыкова официальный сайт НХЛ.

Зыков дебютировал за «Эдмонтон» в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:2). На его счету 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и один заблокированный бросок за 11 минут и 41 секунду на льду (0.56 – в большинстве).



