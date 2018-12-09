Голкипер «Лугано» Мерзликин поразил свои ворота в матче чемпионата Швейцарии

Голкипер «Лугано» Элвис Мерзликин допустил невероятную ошибку в матче регулярного чемпионата Швейцарии с «Амбри-Пиоттой» (5:3).

Форвард «Амбри-Пиотты» Брайан Лерг по борту выбросил шайбу из своей зоны, в результате чего игровой снаряд докатился до зоны защиты «Лугано». Мерзликин подобрал шайбу и, ошибившись при выполнении передачи, поразил свои ворота.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» RTS Sport.

24-летний Мерзликин выбран «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде драфта НХЛ-2014 под общим 76-м номером. Ожидается, что в следующее межсезонье латвийский голкипер отправится в Северную Америку. Элвис является участником трёх чемпионатов мира (2016, 2017, 2018). В этом сезоне за «Лугано» провёл 23 матча, пропуская в среднем за игру 2,35 шайбы.