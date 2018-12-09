Дежарден: было приятно наблюдать за Щербаком, но эта игра не стала испытанием

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден прокомментировал игру российского нападающего Никиты Щербака после победы в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:1). Матч стал дебютом Щербака в составе «Лос-Анджелеса». Российский форвард забросил шайбу.

«Было приятно наблюдать за Щербаком. Мы хорошо начали матч, однако пропустили шайбу. Его гол помог «Кингз» быстро вернуться в игру. У него есть хорошие навыки. В то же время мы должны следить за тем, чтобы наши ребята росли и находились в правильных ситуациях для достижения успеха.

Всё было хорошо. У Кемпе и Тоффоли довольно хорошая «химия». Они хорошо играли вместе. Но сегодняшнюю игру с трудом можно назвать хорошим испытанием, учитывая её развитие.

Никита — умелый парень, а Кемпе с Тоффоли — два умелых парня, с которыми можно играть. Так что они могут образовать хорошую тройку», — цитирует Дежардена LA Kings Insider.