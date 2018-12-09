Хичкок: Зыков забивает с близкого расстояния. Именно это и нужно «Эдмонтону»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок рассказал о сильных сторонах в игре российского нападающего «нефтяников» Валентина Зыкова.

«В нём есть именно то, что нам нужно. Он забивает с близкого расстояния. У него быстрое владение клюшкой. Он борется за позицию и контролирует те участки льда, где нам нужна дополнительная помощь», — цитирует Хичкока официальный сайт НХЛ.

Зыков дебютировал за «Эдмонтон» в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:2). На его счету 2 минуты штрафа, 2 силовых приёма и один заблокированный бросок за 11 минут 41 секунду на льду (0,56 — в большинстве).

В прошлом сезоне Зыков стал лучшим бомбардиром Американской хоккейной лиги, но за «Каролину» провёл только 10 игр. В этом сезоне Зыков сыграл за «ураганов» 13 матчей, после чего был отправлен на драфт отказов.