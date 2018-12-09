Бэбкок — о поражении в Бостоне: порой из тебя выбивают всю дурь

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал результат выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:6).



«Очень печально. Думал, мы сыграем в Бостоне очень хорошо, но порой из тебя выбивают всю дурь. Сегодня был один из таких дней», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



Главным героем матча стал защитник «Бостона» Тори Крюг, набравший 3 (1+2) очка. У защитника «Торонто» Никиты Зайцева показатель полезности «2», у Игоря Ожиганова — «-1».



«Кленовые листья» занимают второе место в таблице Восточной конференции. Подопечные Бэбкока набрали 41 очко в 30 матчах регулярного чемпионата. В следующей игре канадский клуб встретится с «Каролиной Харрикейнз».