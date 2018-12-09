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Хартикайнен: ЦСКА — высококлассный соперник, который прибавил в этом сезоне

Хартикайнен: ЦСКА — высококлассный соперник, который прибавил в этом сезоне
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Игра состоится сегодня, 9 декабря, начало — в 17:30 мск.

«Мы понимаем, что ЦСКА — высококлассный соперник, который в этом сезоне стал только лучше. «Салавату» важно сохранять концентрацию с первой до последней минуты, не допускать ошибок и реализовывать моменты. Тогда мы сможем победить ЦСКА», — приводят слова Хартикайнена «Известия».

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча ЦСКА – «Салават Юлаев». Подопечные Игоря Никитина подходят к игре с победной серией из 17 матчей. В предыдущей встрече «армейцы» обыграли «Авангард» со счётом 3:2, а уфимский клуб переиграл «Слован» (5:2).

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