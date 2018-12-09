Браташ: каждый сбор олимпийской сборной — это новый состав, проверка ребят

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал, как осуществляется подготовка игроков для национальной команды.



«Когда увидим хоккеистов из олимпийской сборной России в первой команде страны? Мне кажется, не очень корректно так говорить. Многие ребята из нынешнего состава первой сборной прошли через олимпийскую в разное время. Дальше это будет продолжаться, совершенно точно.



Каждый сбор олимпийской сборной — это новый состав, проверка ребят. Потом мы всех разбираем, анализируем и рекомендуем игроков для первой команды. А дальше уже решать тренерскому штабу. С Ильёй Воробьёвым мы постоянно на связи. Со всем тренерским штабом, не только с Воробьёвым. Это общая работа», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

10 вопросов к составу сборной России. Вас и правда всё устраивает? Педан не играет в клубе, Токранов не лучше других, а сильнейшая связка КХЛ таскает баллоны.