Первухин — о Кубке легенд: приятно было вспомнить соперников молодости

Олимпийский чемпион игрок команды ветеранов «Динамо» на Кубке легенд Василий Первухин прокомментировал матч за третье место, в котором его команда проиграла «Крыльям Советов» со счётом 2:7.

«Погода что надо! Ностальгическая, как раньше мы играли на улице — в детстве и юношестве. Турнир «ностальджи», мне так кажется. Хоккейный парад побед! Сегодняшний матч с «Крыльями Советов»? Игра была равной, играли два противника, оснащённые технически, тактически и физически. Приятно было играть, вспомнить соперников молодости. Сейчас уже все ветераны.

В нашей команде выделю вратаря Ильдара Мухометова. Если бы не он, мы вообще бы пропали. Братья Голиковы в хорошей форме для их возраста. Дима Фролов в защите здорово поработал.

Другой был бы хоккей в России, если бы не Анатолий Тарасов? Не знаю, были же ещё такие тренеры, как Егоров, Чернышёв. В юниорской сборной, когда играл, был Юрий Иванович Морозов. Игорь Николаевич Тузик, Евгений Майоров. Очень хорошая плеяда тренеров. Думаю, российская земля богата на таланты», — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.