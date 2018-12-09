Мартемьянов: «Автомобилист» проявил характер, у ребят горели глаза

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги домашнего матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:3). По ходу игры уральская команда уступала со счётом 0:2.



«Хотелось бы поблагодарить команду за проявленный характер. Соперник мгновенно использовал наши ошибки. «Йокерит» — играющая и мастеровитая команда, которая очень сильно выглядит в атаке. Сегодня у игроков «Автомобилиста» горели глаза. Мы хотели выиграть, и мы добились победного результата. На льду была жёсткая борьба, борьба характеров. Для «Автомобилиста» очень важно, что команда вырвала два очка.



По ходу первого периода просто посмотрел парням в глаза. Сказал буквально два-три слова. Говорил меньше минуты, как надо играть, и команда всё это поняла.



Два матча за два дня? Какой календарь есть, такой есть. Я уже говорил об этом. У каждой команды в календаре есть такие отрезки. Возможно, это некая подготовка к плей-офф, когда матчи будут идти почти каждый день. Всё нормально. Сейчас важно восстановиться к игре со «Спартаком», которая состоится завтра», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.

«Автомобилист» победил «Куньлунь», проигрывая 0:2