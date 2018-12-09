«Спартак» в серии буллитов победил ЦСКА и выиграл Кубок Легенд — 2018

Ветераны «Спартака» обыграли ЦСКА в серии буллитов и стали победителями Кубка Легенд — 2018. Турнир был приурочен к 100-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова.

Основное время закончилось со счётом 4:4. В составе красно-белых отличились Виталий Прохоров, оформивший хет-трик, и Сергей Жебровский. У «армейцев» точными бросками отметились Сергей Фёдоров, Андрей Коваленко, Валерий Каменский и Алексей Касатонов. В серии буллитов удача оказалась на стороне спартаковцев, которые впервые стали победителями турнира.

В матче за третье место ветераны «Крыльев Советов» обыграли хоккеистов московского «Динамо» со счётом 7:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Лазаревич, Евгений Чижмин (дважды), Олег Яшин (дважды), Игорь Ромашин и Олег Браташ. У бело-голубых результативные броски на свой счёт записали Владимир Голиков и Виктор Александров.

Это был пятый по счёту Кубок Легенд, раньше в турнире неизменно побеждал ЦСКА.