Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Остановит ли «Динамо» СКА и другие матчи дня

Остановит ли «Динамо» СКА и другие матчи дня
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 10 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт восемь матчей регулярного чемпионата.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Барыс»;
— «Автомобилист» — «Спартак»;
— «Металлург» — «Авангард»;
— «Торпедо» — «Локомотив»;
— «Динамо» М – СКА;
— «Сочи» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» Мн – «Витязь»;
— «Динамо» Р – «Ак Барс».

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.

Каюмова представили «убийцей», будто он Захарчук. Это дикость
Почему мы не знаем, кто сидит в СДК?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент