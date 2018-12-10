Остановит ли «Динамо» СКА и другие матчи дня

Сегодня, 10 декабря, в Континентальной хоккейной лиге пройдёт восемь матчей регулярного чемпионата.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Барыс»;
— «Автомобилист» — «Спартак»;
— «Металлург» — «Авангард»;
— «Торпедо» — «Локомотив»;
— «Динамо» М – СКА;
— «Сочи» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» Мн – «Витязь»;
— «Динамо» Р – «Ак Барс».
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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