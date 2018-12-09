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ЦСКА – «Салават»: Хохряков проиграл 16 из 17 вбрасываний

ЦСКА – «Салават»: Хохряков проиграл 16 из 17 вбрасываний
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Пётр Хохряков в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:3) выиграл всего одно из 17 вбрасываний (5,9%).

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

Всего хоккеисты уфимской команды выиграли 19 из 48 вбрасываний у соперника. Худшим в составе «армейцев» стал Александр Попов (2 из 8, 25%)

Тройка лучших игроков матча по игре на «точке» выглядит так:
— Александр Кадейкин («Салават Юлаев», 7 из 9, 77,8%)
— Линден Вей (ЦСКА, 8 из 11, 72,3)
— Сергей Андронов (ЦСКА, 10 из 14, 71,4).

ЦСКА продлил победную серию до 18 матчей, а уфимский клуб проиграл в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата. Следующий матч в КХЛ «армейцы» проведут с «Витязем» 18 декабря, а «Салават» 11-го числа сыграет на выезде с «Йокеритом».

ЦСКА обыграл «Салават Юлаев», продлив победную серию до 18 матчей
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