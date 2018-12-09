Цулыгин: у Филатова ноль очков в шести играх, «Салават» ожидает большего

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (0:3). Уфимская команда потерпела пятое поражение в последних шести играх.



«У «Салавата» восемь игр день через день, у Метсолы накапливается усталость. К тому же последнюю игру в том сезоне с ЦСКА Кареев выиграл. Надеялись, что сегодня он так же поможет нам выиграть.



Насколько довольны игрой Филатова? У него ноль очков в шести играх. Конечно, «Салават» ожидает большего», – передаёт слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Нападающий Никита Филатов начинал нынешний сезон в составе «Спартака», а по ходу регулярного чемпионата его обменяли в Уфу на форварда Артёма Фёдорова. Фёдоров набрал 7 (4+3) очков в восьми матчах за красно-белых.