Розыгрыш игры NHL 19 на PS4

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрывается видеоигра NHL 19 от EA Sports на приставку PlayStation 4.



Участникам нужно подписаться на наш телеграм-канал, нажать на кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Победители будут определены 11 декабря в 14:00 по московскому времени.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»



Хоккейный сезон в самом разгаре, поэтому самое время разыграть NHL 19 от EA Sports на приставку PS4. Говорят, там очень крутые силовые приёмы, поэтому берите в команду Овечкина — забивайте, крушите, а потом пейте шампанское из кубка вниз головой. Но перед этим обязательно нужно выиграть в нашем конкурсе.