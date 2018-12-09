Разин: «Северстали» не хватило уверенности в третьем периоде игры с «Йокеритом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги домашнего матча с «Йокеритом» (3:4), по ходу которого череповецкая команда вела со счётом 3:1.



«В первом периоде очень уважительно отнеслись к сопернику, многое позволяли. Хорошо, что нас вратарь держал в игре. Второй период провели хорошо, переломили ход игры. К сожалению, пропустили ненужный второй гол и дали сопернику почувствовать, что у него есть шанс. Третий период – психология, на первый план вышло мастерство. У соперника его оказалось больше. Есть к чему стремиться, будем работать.



Грачёв для первой игры действовал неплохо, но не без ошибок. Что касается Вовченко, то решили перестраховаться. Возможно, всё обойдётся, и его повреждение окажется несерьёзным.



Что делать с концовками? Сложный вопрос. Ещё раз повторюсь – на первый план выходит психология победителей. Когда игроки не уверены в собственных силах, возникают ошибки, которые приводят к пропущенным голам. Так и произошло в третьем периоде. У «Северстали» были моменты, которые реализовать не удалось. Соперник нагло полез на ворота и добился успеха», — сказал Разин на пресс-конференции после игры.

«Северсталь» проиграла «Йокериту» в четвёртый раз в сезоне