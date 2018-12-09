Пелино: Самсонов точно будет в НХЛ ещё до конца сезона

Помощник главного тренера «Авангарда» Майкл Пелино оценил перспективы российского вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, выступающего в Американской хоккейной лиге. Пелино знаком с голкипером по совместной работе в магнитогорском «Металлурге».



«У Самсонов потрясающие перспективы, он отличный вратарь. Не сомневаюсь, что Илья будет играть в НХЛ. Ему просто нужно время, чтобы привыкнуть к англоговорящим игрокам и к другому стилю игры. И я уже слышал, что он выиграл последнюю игру. Думаю, что Самсонов точно будет в НХЛ ещё до конца этого сезона», — приводит слова специалиста «Вечерний Магнитогорск».



В этом сезоне 21-летний Самсонов провёл 12 матчей в АХЛ в составе «Херши Беарз». Россиянин отразил 86,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,84.

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