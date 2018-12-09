Рирден: в этом сезоне Кузнецов часто демонстрирует, что является элитным игроком

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре российского форварда команды Евгения Кузнецова.



«Энергия и скорость, которые привносит Кузнецов в игру «Вашингтона», дают нам определённую гибкость в составлении звеньев. Он по-настоящему элитный игрок, когда играет близко к максимуму своих возможностей, и в этом году Евгений часто это демонстрирует. Я рад, что Кузнецов вернулся в состав полностью здоровым и традиционно нацеленным на ворота соперника», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.



Кузнецов пропустил шесть матчей в ноябре из-за сотрясения мозга. В этом сезоне россиянин провёл 23 игры, набрал 27 (7+20) очков, заработал показатель полезности «+1» и 28 штрафных минут.

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