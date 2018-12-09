Потанин: «Спартак» преподнёс ЦСКА урок на Кубке Легенд, будем брать реванш

Председатель правления компании «Норильский никель», игрок команды ветеранов ЦСКА на турнире Кубок Легенд Владимир Потанин подвёл итоги турнира.



«Итог турнира всегда один: торжество традиций нашего хоккея. Это праздник для людей, которые пришли на трибуны. Для ветеранов, для легенд. Это наш общий хоккейный праздник. С тех пор как ребята приняли меня в свою семью, как сына полка, у меня с ними общий праздник.



Этот турнир никому не даёт расслабляться. Мы все тренируемся, все наши звёзды прошлого чувствуют себя востребованными сегодня. Я уверен, что для каждого этот турнир является событием и помогает держать себя в форме и сохранять хорошее настроение. Даже в товарищеских матчах и выставочных турнирах торжествует спортивный принцип.



«Спартак» — выдающаяся команда, она не собиралась сдаваться. В результате спартаковцы преподнесли нам урок, мы будем брать у них реванш. Разумеется, я смотрю профессиональный хоккей и в основном болею за сборную. За клубы больше болел в детстве», — передаёт слова Потанина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» в серии буллитов победил ЦСКА и выиграл Кубок Легенд — 2018