Форвард «Салавата» Владимир Ткачёв вызван в состав олимпийской сборной России

Штаб сборной России принял решение вызвать в состав олимпийской команды нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва, сообщает пресс-служба сборной.



23-летний хоккеист прибудет в Швейцарию на Кубок Люцерна из Хельсинки 11 декабря, сразу после игры с «Йокеритом»



Кубок Люцерна состоится в Швейцарии с 13 по 14 декабря 2018 года. Помимо нашей команды и хозяев турнира в Люцерн приедут сборные Австрии и Словакии.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Владислав Подъяпольский («Ак Барс»), Василий Демченко («Трактор»).



Защитники: Артём Земчёнок (СКА), Николай Демидов («Сибирь»), Роман Абросимов («Ак Барс»), Алексей Береглазов («Металлург»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Владислав Провольнёв («Спартак»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Егор Рыков («Сочи»).



Нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все – СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все — «Торпедо»), Денис Зернов, Илья Михеев (оба — «Авангард»), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Александр Хохлачёв («Спартак»), Никита Михайлов («Сибирь»), Андрей Чибисов («Металлург»), Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»).