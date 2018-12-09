Форвард «Ванкувера» Бёзер забил гол «Сент-Луису» при помощи стекла за воротами

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер отметился необычным голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».



В начале встречи американский форвард воспользовался передачей нападающего Элиаса Петтерссона, но при этом направил шайбу выше ворот. Игровой снаряд отскочил от стекла и по необычной траектории залетел в ворота хозяев от голкипера «блюзменов» Джейка Аллена, застигнутого врасплох и не видевшего шайбы.

Видео гола Бёзера можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.



До игры с «Сент-Луисом» 21-летний Бёзер провёл 18 матчей в нынешнем регулярном чемпионате, забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени.