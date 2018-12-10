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Хет-трик Бёзера и гол Голдобина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис»

Хет-трик Бёзера и гол Голдобина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший хет-трик. 5 (1+4) баллов за результативность в активе Элиаса Петтерссона. Голом в составе победителей также отметился россиянин Николай Голдобин. Голкипер гостей Якоб Маркстрём отразил 21 бросок из 22.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 28 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». У Ивана Барбашева «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 декабря 2018, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 6
0:3, 0:2, 1:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Бёзер (Петтерссон) – 02:31 (5x5), 0:2 – Петтерссон (Стечер) – 12:46 (5x5), 0:3 – Бёзер (Петтерссон, Хаттон) – 14:06 (5x5), 0:4 – Хорват (Руссель, Эрикссон) – 31:23 (5x5), 0:5 – Голдобин (Петтерссон, Гудбрансон) – 33:18 (5x5), 1:5 – Кайру (Бортуццо, О'Райлли) – 48:05 (5x5), 1:6 – Бёзер (Петтерссон, Пульо) – 48:45 (5x5)
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