Хет-трик Бёзера и гол Голдобина помогли «Ванкуверу» разгромить «Сент-Луис»

«Ванкувер Кэнакс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Ванкувера» Брок Бёзер, оформивший хет-трик. 5 (1+4) баллов за результативность в активе Элиаса Петтерссона. Голом в составе победителей также отметился россиянин Николай Голдобин. Голкипер гостей Якоб Маркстрём отразил 21 бросок из 22.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 28 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». У Ивана Барбашева «-2».