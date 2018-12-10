АХЛ: Сергей Шумаков забил первый гол за «Спрингфилд»

«Спрингфилд Тандербёрдз» разгромил «Бингемптон Дэвилз» (5:1) в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.

Одну из шайб «Тандербёрдз» забросил российский нападающий Сергей Шумаков. Сергей завершил игру с нейтральным показателем полезности «0» и дважды попал в створ ворот. «Спрингфилд» является фарм-клубом «Флориды Пантерз».

Видео гола Шумакова также можно посмотреть в официальном твиттере «Тандербёрдз».

Напомним, 7 декабря, Шумаков прошёл драфт отказов «Вашингтона». Форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играл только за фарм-клуб. В АХЛ Шумаков провёл 10 матчей, записав в актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.