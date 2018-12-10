Элиас Петтерссон повторил достижение Александра Могильного

«Ванкувер Кэнакс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась с разгромным счётом 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) в пользу гостей.

Статистика Элиаса Петтерссона в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал шведский новичок «косаток» Элиас Петтерссон, набравший 5 (1+4) очков. Таким образом, он стал первым игроком «Ванкувера», который сумел набрать не менее 5 очков в нескольких матчах сезона, с 1995 года, когда подобное достижение покорилось Александру Могильному.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.



Петтерссон был задрафтован «Кэнакс» в 2017 году в первом раунде под общим пятым номером. В сезоне-2017/18 он выступал за шведский клуб «Векшё», набрав 56 (24+32) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и став самым ценным игроком турнира. В плей-офф он сыграл 13 встреч и записал в актив 19 (10+9) баллов. Также Петтерссон стал чемпионом мира 2018 года. В пяти матчах за сборную Швеции он набрал 3 (1+2) очка.