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«Нью-Джерси» уступил «Анахайму», несмотря на передачу Яковлева

«Нью-Джерси» уступил «Анахайму», несмотря на передачу Яковлева
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду в серии послематчевых буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:5.

Уже к 14-й минуте команды провели по три результативные атаки. В составе хозяев отличились Якоб Сильверберг, Кифер Шервуд и Брэндон Монтур. У гостей дубль оформил Кайл Палмьери, ещё один гол на счету Деймона Сиверсона.

В середине второго периода Бретт Сени вывел «дьяволов», вперёд, но «утки» не только отыгрались, но и вырвались вперёд – заброшенные шайбы в активе Понтуса Оберга и Ондржея Каше. Гости восстановили равновесие, выпустив шестого полевого игрока – отличился Маркус Юханссон. Победу хозяевам в серии послематчевых буллитов принёс Даниэль Спронг.

Защитник гостей Егор Яковлев отметился результативной передачей, также на его счету бросок в створ ворот и силовой приём за 14 минут и 13 секунд, проведённых на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
6 : 5
3:3, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 – Палмьери (Яковлев) – 01:38 (5x5), 1:1 – Сильверберг (Мэнсон, Кольяно) – 02:12 (5x5), 2:1 – Шервуд – 02:47 (5x5), 2:2 – Палмьери (Холл) – 10:49 (5x5), 2:3 – Сиверсон (Юханссон, Братт) – 13:08 (5x4), 3:3 – Монтур (Каше, Гецлаф) – 13:39 (5x5), 3:4 – Сени (Братт) – 29:00 (5x5), 4:4 – Оберг (Каше, Гецлаф) – 48:35 (5x5), 5:4 – Каше – 53:58 (5x5), 5:5 – Юханссон (Хишир) – 59:02 (6x5), 6:5 – Спронг – 65:00 ( ПБ)
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