«Нью-Джерси» уступил «Анахайму», несмотря на передачу Яковлева

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» на домашнем льду в серии послематчевых буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:5.

Уже к 14-й минуте команды провели по три результативные атаки. В составе хозяев отличились Якоб Сильверберг, Кифер Шервуд и Брэндон Монтур. У гостей дубль оформил Кайл Палмьери, ещё один гол на счету Деймона Сиверсона.

В середине второго периода Бретт Сени вывел «дьяволов», вперёд, но «утки» не только отыгрались, но и вырвались вперёд – заброшенные шайбы в активе Понтуса Оберга и Ондржея Каше. Гости восстановили равновесие, выпустив шестого полевого игрока – отличился Маркус Юханссон. Победу хозяевам в серии послематчевых буллитов принёс Даниэль Спронг.

Защитник гостей Егор Яковлев отметился результативной передачей, также на его счету бросок в створ ворот и силовой приём за 14 минут и 13 секунд, проведённых на льду.