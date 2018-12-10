«Эдмонтон» обыграл «Калгари» благодаря голу Макдэвида и шат-ауту Коскинена

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 1:0. Автором единственного гола стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, отличившийся в середине первого периода.

Российский нападающий Валентин Зыков во втором матче за «Эдмонтон» провёл на льду 7 минут и 1 секунду (2.00 – в большинстве). Бывший вратарь СКА Микко Коскинен оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 24 броска и став первой звездой встречи.

«Огоньки» прервали серию из пяти побед кряду, но остались лидерами Западной конференции с 40 очками в активе. Для «Эдмонтона» это шестой выигрыш в семи последних встречах, «нефтяники» — девятые с 34 балами.