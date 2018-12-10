Нападающий «Авангарда» Фисенко оштрафован за драку в матче с ХК «Сочи»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ разобрали эпизод, возникший в ходе матча регулярного чемпионата «Сочи» — «Авангард». В концовке первого периода нападающий «ястребов» Михаил Фисенко подрался с форвардом «леопардов» Дамиром Рахимуллиным.



«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Сочи» Дамира Рахимуллина по п.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Драка»), а также переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Михаила Фисенко по п.3.1. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ («Драка»), на наказание по п.3.7. («Агрессор в драке») статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео драки с участием Фисенко и Рахимуллина можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.