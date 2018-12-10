Тарасенко завершил последние четыре игры с суммарным показателем полезности «-7»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко неудачно проводит последние матчи в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



В домашней игре с «Ванкувер Кэнакс» (1:6) российский форвард не сумел отметиться результативными действиями, он не может набрать очки уже на протяжении четырёх игр. Тарасенко провёл на льду 17 минут 22 секунды и нанёс четыре броска в створ ворот. В последних четырёх встречах суммарный показатель полезности Владимира составляет «-7».



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече он отметился результативным броском.

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