«Автомобилист» заключил двусторонний контракт с нападающим Никитой Сетдиковым

Нападающий Никита Сетдиков вновь будет выступать за «Автомобилист», сообщает пресс-служба уральского клуба.

Двусторонний контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. В систему «Автомобилиста» Никита перешёл в прошлом году и основную часть сезона провёл в «Горняке», где набрал 53 (21+32) очка в 48 встречах, став лучшим бомбардиром ВХЛ.

В межсезонье Сетдиков перебрался в нижегородское «Торпедо», за которое отыграл в этом сезоне 18 игр, набрав 6 (3+3) очков. Форвард отметился заброшенными шайбами в матчах с «Йокеритом», «Металлургом» и ЦСКА.

«Автомобилист» уверенно лидирует в Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя на 10 очков. Сегодня, 10 декабря, подопечные Андрея Мартемьянова встретятся на своей площадке со «Спартаком».