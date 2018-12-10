Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Арсенал». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:50 Мск
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Защитник «Нью-Джерси» Энди Грин забил гол в свои ворота

Защитник «Нью-Джерси» Энди Грин забил гол в свои ворота
Хоккей / НХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Энди Грин оказался в центре курьёзного эпизода во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:6 Б).

В третьем периоде при счёте 4:4 хоккеист «дьяволов» забросил шайбу в собственные ворота. Капитан «Нью-Джерси», находившийся на пятачке, махнул клюшкой по летящей шайбе и в бейсбольном стиле переправил её в ворота Кори Шнайдера. Гол записали на форварда «уток» Ондржея Каше. «Дьяволы» сумели сравнять счёт, но уступили в серии послематчевых буллитов.

Видео курьёзного эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.

Защитник «дьяволов» Егор Яковлев отметился результативной передачей, также на его счету бросок в створ ворот и силовой приём за 14 минут и 13 секунд, проведённых на льду.

«Нью-Джерси» уступил «Анахайму», несмотря на передачу Яковлева
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент