Защитник «Нью-Джерси» Энди Грин забил гол в свои ворота

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Энди Грин оказался в центре курьёзного эпизода во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (5:6 Б).



В третьем периоде при счёте 4:4 хоккеист «дьяволов» забросил шайбу в собственные ворота. Капитан «Нью-Джерси», находившийся на пятачке, махнул клюшкой по летящей шайбе и в бейсбольном стиле переправил её в ворота Кори Шнайдера. Гол записали на форварда «уток» Ондржея Каше. «Дьяволы» сумели сравнять счёт, но уступили в серии послематчевых буллитов.

Видео курьёзного эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.



Защитник «дьяволов» Егор Яковлев отметился результативной передачей, также на его счету бросок в створ ворот и силовой приём за 14 минут и 13 секунд, проведённых на льду.