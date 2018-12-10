Артём Анисимов получил травму после силового приёма Ши Уэбера

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов не сумел доиграть до конца матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (2:3), сообщает пресс-служба «чёрных ястребов».



На первой минуте третьего периода россиянин получил травму после силового приёма в исполнении защитника канадской команды Ши Уэбера. После матча наставник клуба из Города ветров Джереми Коллитон сообщил, что Анисимов прошёл обязательную процедуру проверки на сотрясение мозга, результаты которой станут известны позже.

Видео силового приёма Уэбера, завершившегося травмой Анисимова, можно посмотреть в «Твиттере».



Анисимов провёл на льду 10 минут 35 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём.