Итоги дня НХЛ для россиян: неудачная серия Тарасенко, травма Анисимова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие девять спортсменов из России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко закончил матч с «Ванкувер Кэнакс» с показателем полезности «-3», он не может набрать очков на протяжении четырёх игр подряд. Иван Барбашёв также неудачно провёл встречу, его показатель полезности – «-2». Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативным броском, а защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев – результативной передачей. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал отрицательный показатель полезности, как и нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов не доиграл встречу с «Монреаль Канадиенс» из-за полученной травмы.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-3
|0
|4
|0
|0
|-
|17.22
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|33%
|11.06
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|18.28
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|3
|1
|0
|83%
|10.35
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|14.13
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|2
|4
|2
|0
|0
|27.00
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|3
|-
|14.09
|Зыков (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|7.01
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|16.56