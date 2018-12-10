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Итоги дня НХЛ для россиян: неудачная серия Тарасенко, травма Анисимова

Итоги дня НХЛ для россиян: неудачная серия Тарасенко, травма Анисимова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие девять спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко закончил матч с «Ванкувер Кэнакс» с показателем полезности «-3», он не может набрать очков на протяжении четырёх игр подряд. Иван Барбашёв также неудачно провёл встречу, его показатель полезности – «-2». Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативным броском, а защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев – результативной передачей. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал отрицательный показатель полезности, как и нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов не доиграл встречу с «Монреаль Канадиенс» из-за полученной травмы.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0-30400-17.22
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-2000033%11.06
Радулов (н)«Даллас»0+0-10112-18.28
Анисимов (н)«Чикаго»0+00031083%10.35
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+100110-14.13
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-22420027.00
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10023-14.09
Зыков (н)«Эдмонтон»0+000000-7.01
Голдобин (н)«Ванкувер»1+000201-16.56
Тарасенко завершил последние четыре игры с суммарным показателем полезности «-7»
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