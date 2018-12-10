Итоги дня НХЛ для россиян: неудачная серия Тарасенко, травма Анисимова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие девять спортсменов из России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко закончил матч с «Ванкувер Кэнакс» с показателем полезности «-3», он не может набрать очков на протяжении четырёх игр подряд. Иван Барбашёв также неудачно провёл встречу, его показатель полезности – «-2». Нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отметился результативным броском, а защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев – результативной передачей. Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов заработал отрицательный показатель полезности, как и нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов не доиграл встречу с «Монреаль Канадиенс» из-за полученной травмы.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Тарасенко (н) «Сент-Луис» 0+0 -3 0 4 0 0 - 17.22 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -2 0 0 0 0 33% 11.06 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 1 1 2 - 18.28 Анисимов (н) «Чикаго» 0+0 0 0 3 1 0 83% 10.35 Яковлев (з) «Нью-Джерси» 0+1 0 0 1 1 0 - 14.13 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 2 4 2 0 0 27.00 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 0 2 3 - 14.09 Зыков (н) «Эдмонтон» 0+0 0 0 0 0 0 - 7.01 Голдобин (н) «Ванкувер» 1+0 0 0 2 0 1 - 16.56