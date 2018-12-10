Вратарь «Эдмонтона» Коскинен повторил клубное достижение 30-летней давности

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен помог команде обыграть «Калгари Флэймз» со счётом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Финский вратарь отразил 24 броска и одержал шестую домашнюю победу подряд. Коскинен – первый вратарь «нефтяников» с 1988 года, стартовавший с побед в первых шести домашних встречах. Последний раз такое удавалось Биллу Рэнфорду.



В нынешнем сезоне Коскинен провёл 14 матчей, в которых одержал девять побед. Он отражает 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,06.



На протяжении последних трёх сезонов 29-летний голкипер выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. В регулярном чемпионате КХЛ 2017/18 Коскинен принял участие в 29 играх, отражая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 1,57. В плей-офф финский голкипер сыграл 15 матчей, одержав победу в 10 из них.