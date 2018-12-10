Подколзин: как капитан сборной U18 не должен отвечать на провокации соперников

Нападающий юниорской сборной России U18 Василий Подколзин поделился мнением о победе в игре Мирового кубка вызова с командой «Канада Восток» (5:3). В следующем матче турнира юниорская сборная России 11 декабря сыграет со сверстниками из Чехии.



«Я доволен тем, что мы выиграли. Тем более приятно, что сделали это в матче с канадцами. Недоволен прежде всего собой — отвечал на провокации. В третьем периоде пришлось много поиграть нам в меньшинстве, но русский характер сильнее.



Я — капитан юниорской сборной самой большой страны в мире, это большая ответственность — я не вправе подводить. Должен вести за собой команду, но иногда эмоции берут верх, особенно когда вижу, что задевают партнёров. Надо бороться с этим, стараюсь работать над собой.



Мне вообще нравится играть в хоккей, в любых матчах. Знаю, что завтра будет тяжело. У чехов много игроков старше, у них очень цепкая команда. Третий момент — до игры осталось меньше суток. Нужно максимально абстрагироваться от всего, посвятить время восстановлению», — цитирует Подколзина официальный сайт Федерации хоккея России.

Сборная России U18 обыграла «Канаду Восток» в матче Мирового кубка вызова