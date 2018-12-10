«Северсталь» расторгла контракты с форвардами Щербиной и Коротковым

Нападающие Александр Щербина и Евгений Коротков расторгли контракт с «Северсталью» по соглашению сторон, информирует пресс-служба череповецкого клуба.



В этом сезоне Александр провёл 19 матчей в составе череповчан, набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-1». Евгений защищал цвета «Северстали» в 14 матчах, набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-5». Щербина выступал за череповчан с сезона-2017/18, а для Короткова нынешний сезон был первым в команде.



«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 38 матчах команда набрала 24 очка. По ходу сезона клуб из Череповца осуществил тренерскую рокировку – Александр Гулявцев покинул пост, а его место занял Андрей Разин.

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