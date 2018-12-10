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«Медвешчак» может прекратить существование из-за финансовых проблем

«Медвешчак» может прекратить существование из-за финансовых проблем
Хоккей / Прочие

Хоккейный клуб «Медвешчак», ранее выступавший в Континентальной хоккейной лиге, испытывает серьёзные финансовые трудности, сообщает Kleine Zeitung.

Руководство хорватской команды, выступающей в австрийском чемпионате, не в состоянии выплачивать игрокам зарплату. Некоторые игроки уже покинули клуб, они не получали денег на протяжении нескольких месяцев. Представители Австрийской хоккейной лиги уже провели встречу с должностными лицами клуба. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, нельзя исключать того, что команда прекратит существование.

«Медвешчак» выступал в КХЛ в период с 2013 по 2017 год. Команда смогла выйти в плей-офф в сезоне-2013/14, но не сумела преодолеть барьер первого раунда.

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