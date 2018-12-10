И. Макаров: с приходом Крикунова дела «Динамо» пошли в гору

Нападающий московского «Динамо» Игорь Макаров поделился эмоциями от пребывания в стане команды, к которой он присоединился по ходу нынешнего сезона.



«Чувствую себя отлично. Приглашали в команды КХЛ из других городов, но я хотел остаться в Москве, ведь родилась дочка. Поэтому, когда динамовцы предложили просмотровый контракт, я согласился. И очень понравилось, как руководство и тренерский штаб отнеслись ко мне. Здесь устраивает абсолютно всё. Получаю огромное удовольствие, играя за такой великий клуб. Как бы громко это ни звучало.



Вообще, с приходом Владимира Васильевича Крикунова дела пошли в гору. Создаётся хороший костяк команды, у которой есть большие перспективы — и в регулярном чемпионате КХЛ, и в плей-офф.



У Крикунова отличное чувство юмора. Он иногда как что-нибудь скажет — смеются в команде все до единого. Человек очень позитивный и настоящий мужик. У него ведь и прозвище такое – Мужик», — приводит слова Макарова официальный сайт КХЛ.

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