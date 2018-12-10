Брагин: Знарок не только с «молодёжкой» работает, но будет с нами в Ванкувере

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал открытую тренировку в УТЦ «Новогорск» в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира.



«Как работать, когда на льду ещё один главный тренер? Олег Валерьевич Знарок является консультантом всех сборных России. Он работает не только с нами, он курирует все сборные, включая олимпийскую. Вы сами видели, что та харизма, которую он имеет, она идёт только на пользу. Та положительная энергетика, которая у него есть, она влияет позитивно. Знарок прилетит в Ванкувер, будет с командой, правда, приедет попозже.



У Кравцова всё в порядке, травмы нет. Завгороднего «отцепили» потому, что на эту позицию в линии атаки справа есть много кандидатов. Кто сильнее, Костин, Кравцов или Старков, как вы считаете? Следующие кадровые решения будут после двух товарищеских матчей. Кравцов играет в центре потому, что на Евротуре он сыграл очень убедительно. Он хорошо играет на пространстве, читает игру. Самая главная проблема у него — это оборона. Если будет справляться, то останется на этой позиции.



У Подколзина есть шансы попасть в сборную. Он забил четыре гола, мы за ним следим, общаемся тренерами. Мы знаем возможности Василия, он может и в меньшинстве сыграть, и шайбу на себя принять, и в атаке неплох. Посмотрим.



Денисенко дошёл до четвёртого звена «Лады»? Он попал в «Ладу» из «Локомотива», потому что удалился, получил 5+20, и матч из-за этого проиграли. Он прекрасно всё понимает. Было неважное психологическое состояние. Самое главное, чтобы этого больше не было. Его задача не грубо играть, а наоборот, на себе зарабатывать фолы», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сочетания звеньев молодёжной сборной России: Кравцов тренируется в центре