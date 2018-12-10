Брагин: у Костина сезон не хуже прошлого, но явного прогресса нет

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Климе Костине, выступающем в АХЛ.



«С Костиным разговаривал, он присоединится к команде. Я бы не сказал, что у него этот сезон складывается хуже, чем предыдущий. Я посмотрел четыре игры, не хуже, но явного прогресса нет. У него больше игрового времени, больше доверия, но хочется большего прогресса. Что сделаешь», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В этом сезоне Костин провёл 26 матчей в регулярном чемпионате АХЛ в составе клуба «Сан-Антонио Ремпэйдж». Он забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-8».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.