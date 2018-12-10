Романов: Знарок — легендарный тренер, с ним интересно работать

Защитник молодёжной сборной России Александр Романов поделился впечатлениями от пребывания в стане команды.



«Особо никаких напутствий от дедушки (Романов – внук главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. – Прим. «Чемпионата») не было. Как обычно всё. Вопросы про дедушку меня не достают, я уже привык. В сборной ощущаю себя целой боевой единицей, как и все ребята, ничем не хуже. В ЦСКА – олимпийские чемпионы, опытные ребята, поэтому там тяжело. У нас в клубе все заряжены на победу, отсюда и такая серия. Уже пора выигрывать главный трофей. Постараюсь перенести победный дух в сборную.



Знаю, что из «Монреаля» за мной следят. На нашу игру с «Авангардом» приезжали представители канадского клуба, мы поговорили. Конечно, я в курсе, как дела у команды и что в ней происходит. Как работалось на тренировке со Знарком? Здорово, он легендарный и титулованный тренер. Он нам рассказывал, как правильно играть, какие действия делать. Мне было интересно», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.