Тренер «Ак Барса»: Михеев пропустит матч в Риге, Ткачёв вернётся в состав

Тренер «Ак Барса» Александр Завьялов перед выездной встречей с рижским «Динамо» рассказал, как нужно действовать команде, и прокомментировал изменения в составе на будущий матч.



«Для нас это последний матч выездной серии перед Евротуром. Мы прекрасно понимаем, что команда хозяев очень неуступчивая, агрессивно играет и дома, и в гостях. Они не просто так занимают достаточно высокое место в Западной конференции. Что касается «Ак Барса», мы постарались донести до ребят, что нужно сделать и как действовать в конкретной игре. Надеемся на положительный результат.



Сегодня вместо Артёма Михеева сыграет Вячеслав Основин в центре звена. Артёму дадим отдохнуть. В обороне так же сыграем в три пары, и в четвёртом звене будет играть Володя Ткачёв», — цитирует Завьялова официальный сайт казанского клуба.

Матч «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» начнётся в 20:30 мск.