«Амур» одолел «Барыс», прервав серию из пяти поражений

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Кёртиса Валка, а хозяева восстановили равновесие в концовке первого игрового отрезка благодаря Игорю Руденкову, реализовавшему численный перевес. На 58-й минуте победу дальневосточной команде принёс Томаш Зогорна.

Клуб из Астаны проиграл впервые за четыре матча, а подопечные Николая Борщевского прервали серию из пяти поражений. 12 декабря «Барыс» встретится на выезде с «Куньлунь Ред Стар», хабаровский клуб сыграет с «драконами» 17 декабря, после паузы на второй этап Евротура.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.