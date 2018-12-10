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«Амур» одолел «Барыс», прервав серию из пяти поражений

«Амур» одолел «Барыс», прервав серию из пяти поражений
Хоккей / КХЛ

«Амур» встречался с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хабаровске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Скабелки открыли счёт на четвёртой минуте усилиями Кёртиса Валка, а хозяева восстановили равновесие в концовке первого игрового отрезка благодаря Игорю Руденкову, реализовавшему численный перевес. На 58-й минуте победу дальневосточной команде принёс Томаш Зогорна.

Клуб из Астаны проиграл впервые за четыре матча, а подопечные Николая Борщевского прервали серию из пяти поражений. 12 декабря «Барыс» встретится на выезде с «Куньлунь Ред Стар», хабаровский клуб сыграет с «драконами» 17 декабря, после паузы на второй этап Евротура.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Валк (Шевченко) – 03:33 (5x5), 1:1 – Руденков (Железков, Зогорна) – 14:04 (5x4), 2:1 – Зогорна (Атюшов) – 57:54 (5x5)
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