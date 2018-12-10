Форвард «Авангарда» Стольберг попал в сферу интересов пяти швейцарских клубов

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг может перебраться в чемпионат Швейцарии ближайшим летом, сообщает SwissHabs.



Согласно данным источника, в услугах 32-летнего хоккеиста заинтересованы пять швейцарских клубов: «Давос», «Лугано», «Лозанна», «Серветт» и «Готтерон». В этом сезоне Стольберг провёл 11 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 4 (3+1) очка при среднем игровом времени в 16 минут 20 секунд.



Стольберг уже выступал в чемпионате Швейцарии. В прошлом сезоне он перебрался в команду «Цуг», цвета которой защищал до перехода в «Авангард».



Высшим достижением в карьере опытного форварда является победа в Кубке Стэнли 2013 года в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего в североамериканской лиге Виктор провёл 548 матчей и набрал 179 (84+95) очков при показателе полезности «-16».

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