Пермский хоккеист скончался во время матча

В Перми во время матча Ночной хоккейной лиги скончался 44-летний спортсмен Алексей Захаров, сообщает Ura.ru.



Трагедия случилась на ледовой площадке спортмплекса «Победа» вечером 8 декабря. Алексею, выступавшему за клуб «Ястребы», стало плохо во время третьего периода. Хоккеист ушёл со льда в раздевалку, там ему стало ещё хуже, и он скончался. Тренеры и игроки пытались спасти Алексея, но попытки были бесполезны.



«Лёша ушёл от нас трагично. Он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилёг, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал», — рассказали игроки команды.



Церемония прощания с хоккеистом состоится завтра, 11 декабря. У Алексея остались жена и 16-летняя дочь.