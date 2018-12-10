Борщевский: гол в конце матча с «Барысом» стал для «Амура» некоторой наградой

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский подвёл итоги домашней игры с «Барысом» (2:1).



«Игра получилась очень тяжёлая, как мы и предполагали. Во втором периоде «Барыс» долгое время владел инициативой, хорошо, что смогли выстоять, гол в конце матча стал для нас некоторой наградой. У «Амура» были проблемы в атаке сегодня, приехали с непростого выезда, да и игроки «Барыса» не давали создавать много позиционных атак, приходилось тратить силы в зоне атаки.



Сейчас будет перерыв в чемпионате, ряд игроков залечат свои повреждения и присоединятся к команде. Грбас не мог сегодня сыграть, был ряд формальностей. Он проходил медосмотр финальный, подписывал контракт, с завтрашнего дня будет тренироваться с командой», — передаёт слова Борщевского корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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