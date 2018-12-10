Максим Третьяк расторг контракт с рижским «Динамо»

Рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает пресс-служба клуба. Договор с 22-летним вратарём разорван по взаимному согласию.



В нынешнем сезоне КХЛ Третьяк провёл один матч в составе рижского клуба. 7 октября он вышел на лёд в игре с «Сибирью» (3:6) и пропустил две шайбы после 14 бросков по своим воротам. Голкипер вступил в игру по ходу второго периода и не справился с первым же броском.



Максим — внук легендарного голкипера сборной СССР и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.



В сезоне-2017/18 на счету Третьяка 1 матч за «Адмирал», 1 — за «Южный Урал» и 19 – за чеховскую «Звезду», в которой Максим пропускал 2,39 шайбы за матч. Ранее вратарь находился в системе ЦСКА.

Максим Третьяк дебютировал за рижское «Динамо» и пропустил после первого броска