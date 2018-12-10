Арена «Мегаспорт» в Москве будет названа в честь Анатолия Тарасова

Московская арена «Мегаспорт» будет названа в честь хоккейного тренера Анатолия Тарасова в знак признания его заслуг, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. Сегодня, 10 декабря, в Москве состоялось открытие памятника легендарному тренеру.



«Правительством Москвы в знак признания заслуг Анатолия Тарасова было решено присвоить имя этого выдающегося человека дворцу спорта «Мегаспорт», — приводит слова Гуляева Mosday.



Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР, сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира и три раза — Олимпийские игры. В 1974 году тренер был введён в Зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997-м в числе первых введён в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея.



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