Голкипер «Аризоны» Раанта получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона

Голкипер «Аризоны Койотс» Антти Раанта выбыл на неопределённый срок и, скорее всего, пропустит весь сезон, сообщил генеральный менеджер клуба Джон Чайка. Вратарь уже пропустил пять матчей из-за травмы нижней части тела. Обследование в субботу показало, что повреждение оказалось более серьёзным, чем предполагалось ранее.



«Хорошие новости заключаются в том, что лечение было успешным и в перспективе с его здоровьем всё будет в порядке. Восстановление займёт больше времени, чем ожидалось, но со здоровьем у него всё будет хорошо. Это главное. Нам удалось решить этот вопрос», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В этом сезоне «Аризона» одержала 13 побед, потерпела 13 поражений в основное время и два в дополнительное.