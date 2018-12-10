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Бозак — о Тарасенко: если бы у меня был такой бросок, всё время «пулял» бы

Бозак — о Тарасенко: если бы у меня был такой бросок, всё время «пулял» бы
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился мнением об игре своего партнёра по команде, российского форварда Владимира Тарасенко.

«Честно говоря, я поражён, насколько Тарасенко не эгоистичный нападающий. Он мне напомнил Фила Кессела, с которым я играл в „Торонто“. Тот так же норовил найти пасом партнёра. Но если бы я обладал таким броском, как эти ребята, то „пулял“ бы шайбы в сторону противника при первой возможности!» — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (9+11) очков. Последний раз Владимир набирал очки в игре с «Колорадо Эвеланш», которая состоялась в конце ноября. В той встрече он отметился результативным броском.

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